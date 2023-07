Esporte Espanha goleia a Zâmbia por 5 a 0 e garante vaga nas oitavas de final da Copa Feminina

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, a Espanha assumiu a liderança do grupo C Foto: Reprodução/Twitter Fifa Com o resultado, a Espanha assumiu a liderança do grupo C. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Espanha goleou a Zâmbia por 5 a 0, na madrugada desta quarta-feira (26), no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina. Jenni Hermoso foi a protagonista do confronto, marcando dois gols e dando uma assistência para Teresa. Alba Redondo também balançou as redes duas vezes.

A vitória garantiu a classificação do time europeu para as oitavas de final do Mundial. A Espanha assumiu a liderança do grupo C, chegando a seis pontos e oito gols de saldo, deixando para trás o Japão, que tem a mesma pontuação e saldo de sete gols.

Dessa forma, para passar como primeiro colocado para a próxima fase, o time europeu joga por um empate no confronto direto com a equipe asiática, na segunda-feira (31). Zâmbia e Costa Rica, que não somaram pontos até agora, já estão eliminadas.

A Espanha buscou implementar seu estilo de muita movimentação nos primeiros minutos e não demorou para abrir o placar. Jenni Hermoso, Mariona e Alexia Putellas fizeram boa triangulação pela esquerda, envolvendo a marcação de Zâmbia. Hermoso rolou para Teresa, que bateu colocado de fora da área e marcou um golaço aos 9 minutos.

O segundo gol veio logo depois, aos 12. De novo, a Espanha chegou pela esquerda, trocando passes. Putellas recebeu na área e cruzou. Hermoso apareceu livre e completou de cabeça.

As redes balançaram novamente no segundo tempo, aos 23 minutos, quando Alba Redondo recebeu lançamento nas costas da zaga. Ela saiu cara a cara com Sakala, driblou a goleira e completou para o fundo do gol. Na jogada seguinte, saiu o quarto. Após cruzamento de Carmona pela esquerda, Irene Guerrero chegou para completar na área e mandou a bola na trave. O rebote foi direto para os pés de Hermoso, que emendou para o gol. O lance chegou a ser anulado por impedimento de Carmona na origem da jogada, mas, depois de uma longa revisão, o VAR apontou que o gol foi legal.

A Espanha seguiu na pressão. Aos 40 minutos, Alba Redondo recebeu cruzamento na área, dominou e bateu, decretando 5 a 0 no placar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/espanha-goleia-a-zambia-por-5-a-0-e-garante-vaga-nas-oitavas-de-final-da-copa-feminina/

Espanha goleia a Zâmbia por 5 a 0 e garante vaga nas oitavas de final da Copa Feminina

2023-07-26