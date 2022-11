Economia Copa do Mundo: preço do churrasco sobe mais de 50% desde os últimos jogos em 2018

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Frango subiu mais de 100%, e contrafilé, mais de 80%. Custos de produção no campo e diminuição da oferta explicam alta Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

Comemorar a Copa do Mundo está mais caro este ano. Os itens do churrasco, por exemplo, subiram 53,7% desde os últimos jogos, em 2018, puxados pelo aumento de custos de produção no campo e diminuição da oferta interna.

O levantamento foi feito pelo economista Fernando Agra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele utilizou os dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que mede a inflação oficial do País.

Confira o quanto subiu cada item:

Frango: 104,86%

Contrafilé: 80,77%

Alcatra: 69,16%

Arroz: 64,38%

Alho: 63,27%

Carne de porco: 56,89%

Maionese: 54,20%

Pimentão: 118,32%

“[O aumento de preços foi puxado por] uma redução da oferta interna nos últimos anos e um aumento nas exportações, que foi estimulado pelo crescimento da economia internacional, como também do aumento da taxa de câmbio. Isso estimula o produtor a enviar para fora, então [fica] menos produto aqui dentro”, explica Agra.

“[Também houve um] aumento dos custos de produção, provocado pela escassez hídrica, que aumentou o custo, por exemplo, com a energia elétrica”, acrescenta.

