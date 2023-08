Esporte Copa do Mundo Feminina: Holanda goleia o Vietnã por 7 a 0 e se classifica na liderança do Grupo E

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Além da Holanda (foto), a outra seleção classificada no Grupo E é a dos Estados Unidos Foto: Reprodução/Twitter Fifa Além da Holanda (foto), a outra seleção classificada no Grupo E é a dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Holanda venceu o Vietnã por 7 a 0 na madrugada desta terça-feira (1º), no estádio de Dunedin, na Nova Zelândia. Essa foi a maior goleada desta edição da Copa do Mundo Feminina. Com o resultado, a equipe europeia se classificou para as oitavas de final da competição em primeiro lugar no Grupo E, com 7 pontos.

A vitória começou a ser construída aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Snoeijs lançou Martens, que matou no peito e bateu por cobertura para marcar um golaço. Três minutos depois, Snoeijs anotou o seu, com um chute colocado da entrada da área.

Mas a Holanda não se acomodou com a vantagem e ampliou com outro golaço. Esmee Brugts acertou um chute em curva da intermediária aos 18. Cinco minutos depois, Janssen avançou com liberdade pela esquerda e cruzou na medida para Jill Roord apenas escorar. Um pouco antes do intervalo, as holandesas chegaram ao quinto gol com Van de Donk, que aproveitou rebote aos 44 minutos.

Na segunda etapa, a equipe laranja diminuiu o ritmo e chegou ao sexto, com outro golaço de Esmee Brugts, aos 9. Aos 37, Jill Roord fechou o placar.

O Vietnã terminou a primeira fase do Mundial na última posição do grupo, sem nenhum ponto.

A outra seleção classificada no Grupo E é a dos Estados Unidos, que ficou apenas no 0 a 0 com Portugal. Esse resultado levou as norte-americanas a 5 pontos, enquanto as portuguesas chegaram a 4.

