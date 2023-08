Esporte Seleção dos EUA empata em 0 a 0 com Portugal e avança para as oitavas de final da Copa Feminina

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os EUA ficaram na vice-liderança do Grupo E, atrás da Holanda Foto: Reprodução/Twitter Fifa Os EUA ficaram na vice-liderança do Grupo E, atrás da Holanda. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estados Unidos e Portugal empataram sem gols na madrugada desta terça-feira (1º), no Eden Park, em Auckland, pelo Grupo E da Copa do Mundo Feminina. Com o resultado, as norte-americanas avançaram para as oitavas de final.

O time ficou na vice-liderança da chave, com 5 pontos, atrás da Holanda, com 7. As portuguesas, com 4 pontos, terminaram a primeira fase em terceiro e foram eliminadas do torneio. O Vietnã não pontuou no grupo.

Os primeiros 45 minutos do jogo foram de muito equilíbrio. As norte-americanas tomaram a iniciativa de atacar e pressionaram com as jogadas pelas laterais. Por meio da bola aérea, houve boas oportunidades.

A resposta de Portugal vinha no contra-ataque. Em um deles, Jéssica recebeu em velocidade e bateu cruzado para assustar. Na reta final, os Estados Unidos levaram perigo com um chute da entrada da grande área, que foi defendido pela goleira Inês.

O segundo tempo teve um panorama muito igual ao da metade inicial. As norte-americanas tomaram conta do meio-campo e controlaram as principais ações. A primeira chance não demorou a sair. Alex Morgan ficou na cara da goleira, driblou e finalizou. O gol só não saiu graças à zaga portuguesa, que tirou quase em cima da linha.

Sem sofrer maiores sustos, os Estados Unidos ainda tiveram mais uma oportunidade com Alex Morgan. A atacante recebeu na área, limpou a marcação e parou em boa defesa de Inês.

Após resistir às investidas das rivais, Portugal teve a bola do jogo nos acréscimos. Ana Capeta recebeu entre as zagueiras, ficou cara a cara com a goleira e chutou. A bola pegou na trave, e a zaga afastou.

A seleção dos Estados Unidos, atual campeã, está atrás do seu quinto título mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-dos-eua-empata-em-0-a-0-com-portugal-e-avanca-para-as-oitavas-de-final-da-copa-feminina/

Seleção dos EUA empata em 0 a 0 com Portugal e avança para as oitavas de final da Copa Feminina

2023-08-01