Geral Coreia do Norte dispara míssil intercontinental em resposta a exercício militar de Washington e Seul

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

A ditadura de Kim Jong-un afirma que as manobras, incluindo o treinamento com os Estados Unidos, são um ensaio geral para uma invasão. (Foto: Reprodução)

A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico intercontinental nesta quinta-feira (16, noite de quarta-feira em Brasília), segundo informou a vizinha Coreia do Sul. Trata-se do terceiro teste de míssil nos últimos quatro dias, em um momento em que Seul e Washington realizam exercícios militares conjuntos e o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, se dirige ao Japão para fortalecer vínculos.

O Ministério de Defesa do Japão confirmou o lançamento e declarou no Twitter que o míssil norte-coreano cairia “fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, cerca de 550 km a leste da península coreana”. A guarda costeira japonesa emitiu um alerta aos barcos para que estejam atentos à queda de objetos.

O novo lançamento ocorreu horas antes de os líderes da Coreia do Sul e do Japão se encontrarem em Tóquio para discutir, entre outros tópicos, os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang.

A ditadura de Kim Jong-un afirma que as manobras, incluindo o treinamento com os Estados Unidos, são um ensaio geral para uma invasão. No domingo, a mídia estatal norte-coreana, KCNA, disse que o país decidiu tomar medidas importantes de dissuasão militar e que as provocações dos EUA e da Coreia do Sul estão perto de chegar a um limite.

Os treinamentos entre os americanos e os sul-coreanos são os maiores em cinco anos, de acordo com o Exército sul-coreano. A primeira retaliação da Coreia do Norte foi o lançamento de um míssil de submarino no domingo, que atingiu um alvo em alto mar. Dois dias depois, dois mísseis balísticos de curto alcance foram disparados. As informações são da agência de notícias AFP.

