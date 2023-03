Mundo Coreia do Norte diz que 800 mil pessoas se alistaram para lutar contra os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Jornal disse que "o entusiasmo dos jovens em se juntar ao exército é uma demonstração da vontade de exterminar os maníacos da guerra". (Foto: KCNA)

A Coreia do Norte afirmou que cerca de 800 mil estudantes e trabalhadores se ofereceram para se juntar ou se realistar às forças armadas do país para lutar contra os Estados Unidos, informou um jornal norte-coreano no fim de semana.

“O crescente entusiasmo dos jovens em se juntar ao exército é uma demonstração da vontade inabalável da geração mais jovem de exterminar impiedosamente os maníacos da guerra que fazem esforços de última hora para eliminar nosso precioso país socialista e alcançar a grande causa da reunificação nacional sem fracasso e uma clara manifestação de seu ardente patriotismo”, afirmou o jornal Rodong Sinmun, da Coreia do Norte.

O movimento acontece após o país lançar um míssil balístico intercontinental (ICBM) na última quinta-feira (16), em resposta aos exercícios militares feitos pelos Estados Unidos e Coreia do Sul.

A Coreia do Norte teria disparado o míssil no mar, entre a península coreana e o Japão, horas antes de o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, voar para Tóquio para participar de uma cúpula que discutiu formas de combater o Norte.

Os mísseis balísticos norte-coreanos são proibidos pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o lançamento do ICBM pro parte do país foi criticado pelos governos de Seul, Washington e Tóquio.

Os exercícios militares feitos pelos EUA e pela Coreia do Sul, chamados de “Freedom Shield 23” (Escudo da Liberdade 23, na tradução literal), começaram na segunda-feira (13) e devem durar 11 dias, escalando a resposta às crescentes ameaças da Coreia do Norte a um nível que não era visto desde 2017.

Diante desse cenário, o presidente norte-coreano Kim Jong-un acusou os dois países de aumentar as tensões existentes.

Novo míssil

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance contra o mar, nesse domingo (18), segundo informações da Coreia do Sul e do Japão. A agência de notícias Reuters apurou que o artefato foi disparado da costa oeste por volta das 11h05 horário local (23h05 de sábado, em Brasília).

Esse é o mais recente teste de armas feito pela Coreia do Norte, que já realizou outros lançamentos de misseis nos últimos dias. Desta vez, segundo o Ministério da Defesa do Japão, o míssil voou a uma altitude de até 50 km.

O governo da Coreia do Sul vem condenando os testes do país vizinho, afirmando que essa é uma clara violação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Segundo a Reuters, os governos dos Estados Unidos e do Japão também criticaram o teste. “O comportamento da Coreia do Norte é uma ameaça à paz e à segurança internacional, e é inaceitável”, disse o ministro da defesa do Japão, Toshiro Ino, em entrevista coletiva, segundo a agência de notícias.

