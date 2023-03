Economia Agronegócio pode salvar o Brasil de uma recessão

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Produção de grãos deve totalizar 302 milhões de toneladas em 2023. (Foto: Divulgação/ Arquivo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de dois anos em queda, o agronegócio deve puxar o crescimento da economia brasileira em 2023 — e pode até evitar que o País acumule dois trimestres seguidos de retração, o que configuraria recessão técnica. As estimativas mais recentes de bancos e consultorias já apontam este cenário mais positivo para o desempenho do campo neste ano, o que pode ser a salvação da lavoura da economia, que começou o ano em desaceleração.

Com a previsão de uma safra recorde de grãos, o setor pode ter uma expansão de até 10% na geração de valor, elevando o Produto Interno Bruto (PIB) do País. Com isso, o índice poderia fechar o ano com alta de até 1,3%, acima da projeção média dos agentes do mercado financeiro hoje, de 0,8%.

Somente a produção de grãos deve totalizar 302 milhões de toneladas em 2023, um recorde. A alta de 14,7% em relação a 2022 representará 38,8 milhões de toneladas a mais, segundo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Impacto na cadeia

O aumento da produção estimula outros setores da cadeia do agro, que responde por quase um quarto do PIB, segundo a Esalq/USP. É o caso de máquinas e equipamentos, insumos e logística. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) indicam que os produtores se preparam para a supersafra.

O setor de máquinas agrícolas registrou crescimento de 2% nas vendas internas em 2022, na comparação com 2021, alcançando R$ 91 bilhões em negócios. Apesar de incertezas na economia, com juros altos e crédito ficando mais escasso, a expectativa é que o desempenho positivo das vendas se repita neste ano.

Alta

O Itaú Unibanco é a instituição financeira que tem a estimativa mais otimista para o PIB brasileiro este ano, tendo o agro como carro-chefe: alta de 1,3%. Segundo Natália Cotarelli, uma das economistas do banco, as contas feitas pela equipe apontam que esse crescimento em meio a um quadro de desaceleração da economia será puxado pelo setor agrícola, evitando que o País entre em recessão. No último trimestre do ano passado, a economia encolheu 0,2%.

Um relatório do Itaú BBA Agro avalia que o Brasil deve exportar ainda mais soja da safra de 2022/23. Com a produção recorde, estimada em 153 milhões de toneladas no período, cerca de 92 milhões de toneladas devem ir para fora do país, 1 milhão de toneladas a mais que o projetos em janeiro pelo Departamento de Agricultura dos EUA, que monitora o mercado global de commodities.

No Santander, a previsão é de crescimento de 7,5% do agro neste ano, diz Lucas Maynard, economista do banco:

Perspectiva

Nos números do banco, a economia brasileira neste ano terá muitos sinais trocados. O PIB do primeiro trimestre deve crescer 0,5%. No segundo trimestre, perde força, por conta dos juros altos. Volta a crescer no terceiro e encolhe novamente no quarto. Na média, entre o segundo e o quarto trimestre, a estimativa do Santander é de uma queda de 0,2% no PIB, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, no ano, o saldo acaba sendo positivo: a previsão do Santander é que a economia brasileira cresça 0,8%.

A consultoria Tendências prevê um crescimento do agro de 3,8% este ano, com a indústria caindo 0,2% e os serviços em alta de 1,2%. A economista Gabriela Faria, que faz análises setoriais na Tendências, lembra que o desempenho do agro tende a ser melhor no primeiro trimestre, com a colheita de soja. Por isso, a consultoria estima um crescimento de 2,3% da economia, entre janeiro e março.

Nos demais trimestres do ano, a Tendências também espera um desempenho positivo do PIB, sem recessão técnica, sob forte influência do campo. Ao fim de 2023, a expectativa na Tendências é que o PIB cresça 1%.

Risco de estagnação

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, acredita que o agro vai ajudar a evitar uma performance pior da economia neste ano, mas tem dúvidas se terá força suficiente para tirar o país da recessão técnica. Ele avalia que a economia brasileira pode ter desempenho negativo no primeiro trimestre do ano, seguindo a queda de 0,2% dos últimos três meses de 2022:

Para ele, a supersafra deste ano, além de impulsionar o PIB, vai ajudar a manter contida a inflação. Segundo Vale, os preços dos alimentos devem subir entre 5% e 6% este ano, metade do que subiram no ano passado. A MB estima que a inflação este ano feche em 6%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/agronegocio-pode-salvar-o-brasil-de-uma-recessao/

Agronegócio pode salvar o Brasil de uma recessão