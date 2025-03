Mundo Coreia do Norte revela imagens do que diz ser um submarino com propulsão nuclear

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou os estaleiros para inspecionar os projetos de construção das embarcações navais. Foto: KRT O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou os estaleiros para inspecionar os projetos de construção das embarcações navais. (Foto: KRT) Foto: KRT

A Coreia do Norte revelou pela primeira vez um submarino movido a energia nuclear em construção. As imagens foram divulgadas pela mídia estatal no sábado (8). O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou os estaleiros para inspecionar os projetos de construção das embarcações navais.

Segundo a televisão estatal KRT, o líder norte-coreano enfatizou a importância do fortalecimento do poder naval durante a visita.

Kim afirmou que armamento nuclear eram cruciais para a soberania do país, limitado pelo mar nos lados leste e oeste, de acordo com a KRT. Kim também disse que o país não toleraria atividades militares marítimas e subaquáticas sendo realizadas por inimigos, como implantações de ativos estratégicos.

Ele ainda acrescentou que sua defesa marítima não seria limitada a uma determinada área, mas cobriria o quanto fosse considerado necessário para manter a paz. Em fevereiro, o líder norte-coreano reafirmou a “política inabalável” de avançar ainda mais as forças nucleares, segundo a televisão estatal KRT.

Submarinos nucleares são movidos por reatores nucleares, que convertem água em vapor de alta pressão que gira turbinas para impulsionar os submarinos.

Nesta categoria existem também tipos de submarinos de ataque e os submarinos de mísseis balísticos – frequentemente chamados de “boomers” – que possuem armas nucleares, com ogivas nucleares em seus mísseis balísticos. Entenda melhor nesta matéria.

Em 2023, a Coreia do Norte lançou seu primeiro “submarino tático de ataque nuclear” operacional e o enviou para a frota que patrulha as águas entre a península coreana e o Japão. A informação foi confirmada pela imprensa estatal do país.

Analistas disseram que o navio parecia ser um submarino modificado da classe Romeo da era soviética, que a Coreia do Norte adquiriu da China na década de 1970 e começou a produzir no mercado interno. Segundo eles, o projeto, com 10 escotilhas de tubos de lançamento, mostrou que ele estava provavelmente armado com mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro.

Na época, especialistas explicaram que aquelas armas não acrescentariam muito valor às forças nucleares terrestres mais robustas do país, porque os submarinos antigos usados como núcleo do novo design são relativamente barulhentos, lentos e têm alcance limitado, o que significa que podem não sobreviver durante tanto tempo a uma guerra.

Os programas de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte são proibidos pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o lançamento do submarino em 2023 atraiu a condenação da Coreia do Sul e do Japão.

