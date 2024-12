Mundo Coreia do Sul ordena investigação após acidente aéreo que matou 179 pessoas

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Choi Sang-mok quer inspeção de segurança de emergência de toda a operação aérea do país Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, ordenou nesta segunda-feira (30) uma inspeção de segurança de emergência de toda a operação aérea do país, enquanto os investigadores trabalhavam para identificar as vítimas e descobrir o que causou o desastre aéreo.

Todos os 175 passageiros e quatro dos seis tripulantes morreram quando um Boeing 737-800 da Jeju Air aterrissou de barriga e derrapou no final da pista do Aeroporto Internacional de Muan, explodindo ao se chocar contra um muro. Dois membros da tripulação foram retirados com vida.

Por enquanto, a prioridade máxima é identificar as vítimas, apoiar suas famílias e tratar os dois sobreviventes, disse Choi em uma reunião de gerenciamento de desastres em Seul.

“Mesmo antes da divulgação dos resultados finais, pedimos que as autoridades divulguem de forma transparente o processo de investigação do acidente e informem prontamente as famílias em luto”, disse ele.

“O Ministério dos Transportes deverá realizar uma inspeção de segurança de emergência em todo o sistema operacional da aeronave para evitar a recorrência de acidentes aéreos”, disse ele.

Como primeiro passo, o Ministério dos Transportes anunciou planos para realizar uma inspeção especial em todas as 101 aeronaves Boeing 737-800 operadas por companhias aéreas sul-coreanas a partir desta segunda-feira, com foco no registro de manutenção dos principais componentes.

O voo 7C2216 da Jeju Air, vindo da capital tailandesa Bangkok, estava tentando aterrissar pouco depois das 9h (horário local) de domingo (29) no aeroporto no sul do país.

Os investigadores estão examinando possíveis colisões com pássaros, se algum dos sistemas de controle da aeronave foi desativado e a aparente pressa dos pilotos em tentar pousar logo após declarar emergência como possíveis fatores do acidente, informaram os bombeiros e as autoridades de transporte.

Os especialistas afirmam que ainda restam muitas dúvidas, inclusive por que o avião, equipado com dois motores CFM 56-7B26, parecia estar voando tão rápido e por que seu trem de pouso não parecia estar abaixado quando derrapou na pista e bateu em um muro de concreto.

Nesta segunda-feira, as autoridades do Ministério dos Transportes disseram que, ao fazer uma aproximação programada, os pilotos informaram ao controle de tráfego aéreo que a aeronave havia sofrido uma colisão com pássaros, logo após a torre de controle ter avisado que essas aves estavam nas proximidades.

Os pilotos então emitiram um aviso de Mayday e sinalizaram sua intenção de abandonar o pouso, dar a volta e tentar novamente. Pouco depois, a aeronave caiu na pista em um pouso de barriga, deslizando em direção ao muro no final da pista de pouso.

“Normalmente, em um aeroporto com uma pista no final, não há um muro”, disse Christian Beckert, especialista em segurança de voo e piloto da Lufthansa baseado em Munique. “Talvez você tenha um sistema de retenção de material projetado, que permite que o avião afunde um pouco no solo e o freie.”

O acidente matou principalmente moradores locais que estavam voltando de férias na Tailândia, e dois cidadãos tailandeses também morreram.

