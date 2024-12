Rio Grande do Sul Sobe para 81 o número de intoxicados em Pelotas, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Os dados foram atualizados pela Vigilância Sanitária do município no fim da manhã desta segunda-feira (30) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Subiu para 81 o número de pessoas com sintomas de febre, vômito, dores abdominais e diarreia em razão da ingestão de torta fria de frango durante a ceia de Natal. O alimento foi adquirido no Circulu’s Lanches, em Pelotas, no Sul do Estado.

Os dados foram atualizados pela Vigilância Sanitária do município no fim da manhã desta segunda-feira (30). A atualização anterior indicava 57 contaminados.

No primeiro dia cinco pessoas de uma mesma família passaram mal e necessitaram de atendimento médico. Após a denúncia sobre a suposta intoxicação alimentar em Pelotas, a Vigilância em Saúde realizou uma fiscalização no estabelecimento comercial, onde foram recolhidos alimentos como maionese, palmito e azeitona e encaminhados para análise no Lacen/RS (Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul).

Além disso, materiais biológicos das vítimas foram coletados para identificar o agente causador dos sintomas. A lancheria informou que segue realizando análises internas para tentar elucidar o caso, “em busca de soluções que honrem a dignidade e a integridade de cada pessoa envolvida”.

