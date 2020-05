Mundo Coreia do Sul tem maior alta de novos casos de coronavírus em 49 dias

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Os KCDC (Centros da Coréia para Controle e Prevenção de Doenças) contabilizaram 40 novos casos a partir da meia-noite de terça-feira Foto: Reprodução

A Coreia do Sul registrou o maior número diário de novos casos de coronavírus em 49 dias nesta quarta-feira (27).

Os KCDC (Centros da Coréia para Controle e Prevenção de Doenças) contabilizaram 40 novos casos a partir da meia-noite de terça-feira (26 de maio), elevando o número total do país para 11.265. Um dia antes haviam sido registrados 12 novos casos.

Até agora, pelo menos 36 casos foram relacionados a um surto no centro de logística operado pela empresa de comércio eletrônico Coupang Corp, apoiada pelo SoftBank, em Bucheon, oeste de Seul, informou o KCDC.

A companhia, uma das maiores especializadas em e-commerce no país, já fechou a instalação que pode ter originado um novo foco da doença. As autoridades de saúde alertaram que os casos relacionados ao depósito podem aumentar ainda mais.

Cerca de 3.600 pessoas na instalação estão sendo testadas. Com o último balanço, o total de casos no país avançou para 11.265. Desde o início da pandemia, foram contabilizadas 269 mortes na Coreia do Sul.

