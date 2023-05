Saúde Coronavírus: a cada dez óbitos no mundo, um aconteceu no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Número absoluto de vítimas é o segundo mais alto do planeta. (Foto: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus)

Desde o início da pandemia da covid, quase 7 milhões de pessoas morreram por causa da doença no mundo, conforme os registros oficiais da Organização Mundial da Saúde. Do total, cerca de 10% das notificações vieram do Brasil. É como se a cada dez óbitos notificados no mundo, um dos registros fosse do Brasil.

Na semana anterior, após três anos, a OMS declarou que a pandemia da covid não representa mais uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC, na sigla em inglês). A agência, porém, alertou que a doença segue uma “ameaça à saúde global” e, só na última semana, fez uma vítima a cada três minutos.

A maior crise sanitária do último século envolveu longas medidas de quarentena, superlotação de hospitais, aumento da pobreza, e uma corrida sem precedentes pela vacina, desenvolvida pelos cientistas em tempo recorde. A globalização e a tecnologia permitiram que parte das atividades econômicas, sociais e educacionais continuassem funcionando mesmo em fases mais severas do isolamento social. Por outro lado, também impulsionaram avanço rápido da desinformação e do negacionismo científico.

Em números absolutos, a OMS contabilizou 6.921.614 mortes pela doença até 3 de maio, quando atualizou o painel de dados pela última vez. Especialistas, porém, apontam que o acesso desigual a testes e ao sistema de saúde deixaram esses números bastante subnotificados. Em relação aos óbitos, em seu discurso, Tedros falou que o o total deve ser “várias vezes maior” – a estimativa da entidade é de pelo menos 20 milhões.

Na última atualização do Ministério da Saúde, em 26 de abril, o Brasil acumulava 701.494 vítimas da doença. Os valores podem estar subnotificados. Cientistas estimam, por exemplo, que o total de mortes no mundo seja de ao menos 20 milhões.

De acordo com os dados da OMS, o Brasil foi o segundo país que mais registrou mortes para a doença (sob a ótica de números absolutos). Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 1.124.063 óbitos.

Em relação ao número de infecções confirmadas, o Brasil foi responsável por aproximadamente 5% das notificações. Mundialmente, o total foi de 765.222.932 casos. No Brasil, 37.449.418.

O País foi o sexto que mais confirmou infecções, ficando atrás de Estados Unidos (103.266.404), China (99.248.443), Índia (44.952.996), França (38.930.489) e Alemanha (38.403.667).

