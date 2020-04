Notas Mundo Coronavírus agravará fome e pobreza na América Latina, diz FAO

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

A fome e a pobreza devem disparar na América Latina e no Caribe, uma vez que o impacto do novo coronavírus está devastando as economias da região e transtornando as cadeias de suprimento, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

