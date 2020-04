Notas Mundo Irã registra 71 novas mortes por Covid-19

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

O número de mortes pelo novo coronavírus no Irã aumentou em 71 em apenas um dia, subindo para 5.877, disse o porta-voz do Ministério da Saúde na TV estatal nesta terça-feira. O total de casos diagnosticados de Covid-19 no país, um dos mais atingidos pela doença no Oriente Médio, chegou a 92.584, acrescentou.

