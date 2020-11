Brasil Coronavírus: casos acumulados no Brasil somam 6 milhões e 200 mil e óbitos chegam a 172 mil

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Já se recuperaram da doença 5.562.539 pessoas. (Foto: Roque de Sá/ Agência Senado)

O número de casos acumulados do novo coronavírus no Brasil atingiu 6.290.272, um aumento de 51.922 infecções registradas, segundo balanço do Ministério da Saúde, atualizado nesse sábado (28).

As mortes decorrentes da pandemia do novo coronavírus subiram para 172.561. O ministério registra 587 novos óbitos. Ainda há 2.177 óbitos em investigação. Conforme a atualização do ministério, há 555.172 pacientes em acompanhamento. Outras 5.562.539 pessoas já se recuperaram da doença.

O número de novos casos e mortes pelo novo coronavírus voltou a subir no Brasil, com atualizações que não eram registradas desde setembro. Nesse sábado, o Ministério da Saúde acrescentou mais 51.922 confirmações da doença ao balanço, que já soma 6.290.272 positivos para o vírus. O somatório de casos da semana 48 foi de 237.486 mil novas infecções, um incremento de 16,5% em relação à semana anterior.

O número de mortes também subiu para 3.572 no acumulado dos sete dias, aumento de 7,2% na comparação com a semana 47. Só no sábado foram mais 587 novos óbitos, somando 172.561 perdas desde o início da pandemia.

O ritmo de novos incrementos já vinha ocorrendo desde os dois fechamentos anteriores, indicando que o Brasil passa por uma nova fase de alta na transmissão. Até a última análise do Imperial College de Londres, o contágio estava com índice de 1,30, ou seja, cada 100 doentes têm capacidade de infectar outras 130 pessoas saudáveis.

Os dados diários fazem com que a média móvel de casos e mortes oscile, mas ambas cresceram com as novas atualizações. De acordo com análise do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), há acréscimo diário de 33.927 casos. O registro diário de casos na faixa de 31 mil era visto na primeira quinzena de setembro. Em relação aos óbitos, a média está em 510 por dia. A algumas semanas atrás, a média móvel de mortes estava em 323, mas voltou a subir.

No Brasil, das 27 unidades federativas, 24 registram mais de mil mortos pelo novo coronavírus. São Paulo (42.048) e Rio de Janeiro (22.539) são os dois estados com mais de 20 mil óbitos cada.

Ainda acumulando mais de mil mortes pela covid-19 estão: Minas Gerais (9.990), Ceará (9.598), Pernambuco (9.019), Bahia (8.227), Pará (6.901), Rio Grande do Sul (6.768), Goiás (6.344), Paraná (6.107), Amazonas (4.876), Maranhão (4.279), Espírito Santo (4.224), Mato Grosso (4.071), Distrito Federal (3.920), Santa Catarina (3.701), Paraíba (3.288), Rio Grande do Norte (2.684), Piauí (2.617), Alagoas (2.334), Sergipe (2.300), Mato Grosso do Sul (1.757), Rondônia (1.553) e Tocantins (1.160). Apenas três estados registram menos de mil fatalidades pela covid-19, cada: Amapá (806), Roraima (727) e Acre (723).

