Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Instituto tem trabalhado no desenvolvimento de uma nova geração de vacinas contra covid-19. (Foto: Instituto Butantan/Divulgação)

Fornecedor da primeira vacina contra covid-19 usada no Brasil, o Instituto Butantan está levando em conta um cenário no qual o coronavírus continuará circulando pelos países, inclusive pelo Brasil, por pelo menos mais cinco anos. E que isso deverá fazer com que governos adotem campanhas anuais de reforço na imunização.

Esse é um cenário que divide especialistas, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não se posicionou claramente a respeito da necessidade de que os países passem a adotar em seu calendário de vacinação anual novas doses do imunizante contra covid, como é feito com a gripe.

Apesar das incertezas epidemiológicas e da indefinição sobre a necessidade ou não de campanhas de reforço, o Butantan, assim como diversos players da indústria farmacêutica, tem trabalhado no desenvolvimento de uma nova geração de vacinas contra covid, disse o novo diretor de negócios do instituto do governo paulista, Hubert Guarino.

A nova geração da Coronavac – que vem sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com Butantan – levará em consideração a variante ômicron e suas subvariantes, que têm presença dominante em diversos países, entre eles o Brasil. As vacinas atuais ainda usam como plataforma o vírus original identificado inicialmente na China no fim de 2019.

A OMS ainda não apresentou uma recomendação sobre a formulação das futuras vacinas. “Em algum momento, quando houver informações e conhecimento suficientes em relação a esse novo vírus, a OMS vai ter e se posicionar e fazer uma recomendação sobre qual deverá ser a composição das futuras vacinas, que possam manter as pessoas protegidas contra as variantes circulantes”, disse Guarino.

Enquanto isso, a indústria farmacêutica investe nas pesquisas e no desenvolvimento de suas novas vacinas anticovid.

E, se existem dúvidas sobre a composição das vacinas de próxima geração e sobre a rotina ser adotada nos próximos anos em relação ao reforço na proteção contra covid, Guarino repete uma avaliação que para muitos médicos e pesquisadores é algo incontestável: que o coronavírus continuará circulando ainda por anos.

“Considerando a capacidade de mutação que ele tem, é muito improvável que nos próximos cinco anos você possa imaginar que o coronavírus deixará de circular. A tendência é que seja mais como o que acontece com a influenza, a gripe: um vírus com o qual nós vamos ter que conviver”, afirma.

“Eu não vejo como o Brasil poderá deixar de adquirir e deixar oferecer doses de vacina contra covid-19 para sua população.”

Há muitas questões ainda em aberto e, lembra ele, tudo vai ser em função da

epidemiologia. “Mas penso que nos próximos cinco anos continuará ser necessário proteger a população contra o vírus e as suas mutações.”

O instituto, que teve um papel-chave no começo da campanha de vacinação contra covid no Brasil, não chegou a exportar doses do imunizante.

No ano passado, o Butantan vendeu 100 milhões de doses da Coronavac para o ministério. E no início deste ano mais 10 milhões. O instituto tem capacidade de produzir 200 milhões de doses de vacinas por ano – contra influenza, covid e outras doenças. Uma vez que a nova unidade fabril (cujas obras estruturais foram finalizadas há algumas semanas) estiver operando, a capacidade produtiva vai saltar para cerca de 300 milhões de doses.

