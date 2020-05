Saúde Coronavírus já causou 18.859 mortes no Brasil, 888 registradas em 24 horas

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Élcio Franco, durante coletiva desta quarta. Foto: Júlio Nascimento/PR O secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Élcio Franco, durante coletiva desta quarta. (Foto: Júlio Nascimento/PR) Foto: Júlio Nascimento/PR

O Brasil confirmou nesta quarta-feira (20) 19.951 novos casos de coronavírus e 888 novos óbitos registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde nas últimas 24h, apesar de a maioria ter acontecido em outros dias. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes. Desse total, 223 mortes ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outras 3.3.483 estão em investigação, segundo a pasta. No total são 291.579 casos confirmados no País e 18.859 mortes.

Do total, até o momento 16.683 pessoas já se recuperaram do coronavírus. Nas últimas 24h, 9.889 pessoas se recuperaram da doença. O número representa 40% do total de casos confirmados atualmente. Há ainda 156.037 pacientes em tratamento. As informações foram atualizadas até as 19h e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Desde abril, o Ministério da Saúde já habilitou 6.142 leitos exclusivos de UTI exclusivos para pacientes graves ou gravíssimos da doença. Somente na última semana foram 2.352 habilitações. Cada leito recebe o dobro do valor por diária de internação. Ao todo, já foram investidos R$ 882,3 milhões, pagos em parcela única para todos os estados brasileiros.

“Esses leitos estão sendo contemplados com R$ 1.600 reais por dia, independente de ocupação”, informou o secretário-Executivo substituto do ministério, Élcio Franco.

Estados

São Paulo tem 69.859 casos de coronavírus e 5.363 óbitos; Ceará tem 30.560 casos e 1.900 mortes; Rio de Janeiro tem 30.372 casos e 3.237 mortes; Amazonas tem 23.704 casos e 1.561 mortes; Pernambuco tem 22.560 casos e 1.834 mortes. São os cinco Estados com mais casos. O Rio Grande do Sul, segundo o ministério, está em 14º lugar com 4.973 casos e 161 óbitos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde