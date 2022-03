Rio Grande do Sul Coronavírus já matou 38.708 gaúchos. Taxa de ocupação de leitos de UTI é de 60,4%

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

A taxa de ocupação de leitos UTI geral no Estado gaúcho é de 60,6%. Foto: Cristine Rochol/PMPA Em pelo menos 2,15 milhões de registros da doença (97%), o indivíduo já se recuperou. (Foto: EBC) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Neste sábado (12), o Rio Grande do Sul registrou 7.427 novos testes positivos e mais 23 mortes por coronavírus. Nos dados divulgados no dia anterior, a lista de óbitos incluía um idoso de 107 anos que residia em Rosário do Sul (Fronteira-Oeste). Foi um dos pacientes mais velhos na estatística de óbitos por covid no Estado, dentre os quais a idade-recorde é de 112 anos.

Os dados do boletim diário divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) ampliaram para mais de 2,2 milhões o número de contágios conhecidos. Destes, 38.708 tiveram desfecho fatal.

Em pelo menos 2,15 milhões de registros da doença (97%), o indivíduo já se recuperou, desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até os pacientes em estado grave que precisarem de internação. Atualmente, 21.829 pessoas (1%) são considerados casos ativos (em acompanhamento).

Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 60,4% (1.783 pacientes em 2.950 leitos em unidades de tratamento intensivo). Em dois anos de pandemia, 121.758 habitantes do Estado necessitaram de hospitalização devido a síndrome respiratória aguda grave (SRAG), contingente que corresponde a 5% dos casos.

Óbitos mais recentes

— Barra do Ribeiro (homem, 71 anos)

— Bento Gonçalves (mulher, 79 anos)

— Bento Gonçalves (homem, 68 anos)

— Boa Vista do Cadeado (mulher, 77 anos)

— Carazinho (homem, 77 anos)

— Cristal (homem, 87 anos)

— Cruz Alta (mulher, 81 anos)

— Eldorado do Sul (mulher, 83 anos)

— Esteio (mulher, 60 anos)

— Gravataí (homem, 74 anos)

— Guaíba (homem, 60 anos)

— Montenegro (homem, 22 anos)

— Novo Hamburgo (mulher, 51 anos)

— Osório (mulher, 81 anos)

— Passo Fundo (homem, 72 anos)

— Passo Fundo (mulher, 92 anos)

— Pelotas (mulher, 67 anos)

— Porto Alegre (mulher, 71 anos)

— Santana do Livramento (homem, 68 anos)

— Santo Augusto (homem, 80 anos)

— São Leopoldo (homem, 92 anos)

— São Lourenço do Sul (mulher, 82 anos)

— Uruguaiana (homem, 81 anos)

Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre aplicou 1,7 mil vacinas contra a covid em adultos e crianças neste sábado, em oito locais de atendimento. A imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, no Centro de Saúde IAPI, no Parque Farroupilha e nas unidades de saúde Tristeza e Cristal. Nos locais, foram aplicadas 1.127 doses. O ponto de maior movimento foi o Shopping João Pessoa, com a aplicação de 531 vacinas.

Já a vacinação infantil com primeira e segunda doses de Coronavac ocorreu no Centro de Saúde IAPI e na Unidade de Saúde Tristeza para crianças de 6 a 11 anos (exceto imunocomprometidas). Além desses locais, a primeira dose da Pfizer foi oferecida a crianças de 5 a 11 anos na Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros. Foram aplicadas 573 doses no total, nos três locais, sendo 541 de Coronavac/Butantan e 32 de Pfizer pediátrica.

A vacinação contra a covid será retomada nesta segunda-feira (14), e os locais serão divulgados neste domingo (13).

Vacinação infantil em NH

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo (Vale do Sinos) realizou neste sábado mais uma ação especial de incentivo à imunização de crianças dos 5 a 11 anos.

Crianças saudáveis de 5 anos e também as de 5 a 11 anos que possuem comorbidades receberam a vacina da Pfizer. Já para a gurizada sem comorbidades na faixa dos 6 aos 11 anos foi aplicado o imunizante Coronavac. A criança deveria estar acompanhada da mãe, pai ou responsável (ou outro adulto, mediante autorização por escrito) e permanecer no local por 20 minutos após a injeção, para fins de observação.

