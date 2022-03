Rio Grande do Sul No último dia da missão aos Estados Unidos, governador gaúcho fala sobre meio ambiente e sustentabilidade em evento de tecnologia

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Participação na South by Southwest foi a última agenda oficial da missão internacional nos EUA. (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini)

Ponto mais esperado da missão internacional aos Estados Unidos, a palestra do governador Eduardo Leite na South by Southwest (SXSW) ocorreu na manhã deste sábado (12), em Austin, no Texas. A feira, uma das maiores do mundo em música, cinema e tecnologia, é descentralizada – ocorre em diversos espaços ao mesmo tempo, envolvendo toda a cidade no evento.

Mediado por Seth Garfield, professor de História na Universidade do Texas, o painel, intitulado “ESG: Caminhos para um desenvolvimento econômico sustentável’, durou cerca de uma hora. Leite foi convidado a falar sobre o ajuste fiscal realizado no Rio Grande do Sul e sobre as ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus no Estado. Além disso, respondeu sobre a estiagem que afeta o RS e sobre as estratégias de inovação e de inclusão desenvolvidas pelo governo.

“O painel na SXSW foi uma oportunidade de falar sobre ESG, esse conceito que domina os investimentos e que ganha espaço nas ações de governo, norteando as ações de toda a sociedade voltadas à sustentabilidade: melhor governança, inclusão e inserção de grupos na economia e, claro, o respeito ao meio ambiente, a sustentabilidade. Também falamos sobre o que fizemos no RS e como fizemos, com firmeza, para mudar a realidade, mas com disposição para dialogar e construir soluções. Essa é uma demanda mundial que as democracias estão apresentando, a capacidade de conviver com as diferenças e, ao mesmo tempo, de entregar resultados para a sociedade”, detalhou o governador.

A participação na SXSW vai na esteira do esforço do governo do Estado em transformar o Rio Grande do Sul em uma referência de inovação e tecnologia. Em maio, o Rio Grande do Sul receberá o South Summit, que ocorrerá em Porto Alegre entre os dias 4 e 6 de maio.

“Para que tenhamos um ambiente convidativo às inovações, temos de manter no RS as pessoas, os talentos que estão se formando nas nossas universidades. Precisam querer morar lá, trabalhar lá, e estamos nos esforçando para transformar o Estado nesse ambiente. Estamos investindo em segurança, em rodovias, em educação e na geração de oportunidades”, disse.

A SXSW foi a última agenda oficial da missão internacional aos Estados Unidos. Durante este sábado, o governador ainda assistiu a alguns painéis, como o “Favelas brasileiras: os inovadores das comunidades”, ministrada por Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões, que está utilizando ferramentas de alta tecnologia para transformar as favelas brasileiras em laboratórios de inovação. Ao final do painel, Leite aproveitou para conversar com Lyra.

Neste domingo (13), o governador inicia o retorno ao Brasil.

