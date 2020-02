A província de Hubei é a mais afetada pela doença. Em razão da epidemia, a China decidiu adiar o encontro anual do Parlamento, que estava previsto para começar no dia 5 de março.

O surto interrompe a agenda política do Partido Comunista e provoca impactos na economia local e mundial.

No resto do mundo, há 2,1 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Mais de 30 já morreram.