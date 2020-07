Brasil Coronavírus: O Rio de Janeiro aplicará multa de 106 reais a quem sair sem máscara

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O governador Wilson Witzel impôs o decreto. (Foto: Philippe Lima/Gov-RJ)

A partir desta segunda-feira quem passear pela orla da praia de Copacabana ou mesmo circular pelo Centro do Rio de Janeiro sem máscara, poderá ser multado em 106,65 reais. Esta é a determinação do decreto que será sancionado pelo governador Wilson Witzel (PSC) regulamentando o uso obrigatório dos itens de proteção facial durante a pandemia da Covid-19.

A lei, que partiu do Executivo estadual, prevê que as máscaras devem ser utilizadas em espaços e transportes públicos, estabelecimentos comerciais e repartições estaduais. Em caso de reincidência, o valor da multa pode ser multiplicado por até cinco vezes. A nova regra prevê um período de adaptação de 15 dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial.

Em São Paulo, uma medida semelhante aprovada pelo governador João Doria (PSDB) está em vigor desde o dia 1º de julho. A punição vai de 524 reais, para pessoa física, a 5.025 reais, para estabelecimentos cujos funcionários forem vistos sem equipamentos de segurança. No Rio, a multa para este tipo de infração é de 700 reais.

Outros estados aprovaram leis semelhantes nas últimas semanas: no Piauí, onde o período de adaptação se encerrou na última sexta-feira (10) o valor da multa vai de 1.000 a 10.000 reais. A Vigilância Sanitária local divulgou um documento afirmando ser “aconselhável” que cada pessoa tenha uma média de cinco máscaras, que não devem ser usadas por mais de três horas.

Na Inglaterra, que também dá os primeiros passos em direção à reabertura, as máscaras estão em vias de se tornarem obrigatórias. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que quer ser mais “rígido” quanto à insistência de que as pessoas devem usar equipamentos pessoais de segurança em locais fechados, e foi elogiado pela comunidade científica. A regra já existe na Escócia.

Adaptações

Sair de casa em tempos de pandemia despertou a criatividade de um casal de idosos. O contador Tércio Galdino, de 66 anos, decidiu ousar e vestir uma roupa de astronauta para caminhar na rua protegido. De quebra, levou a mulher, a corretora Alicéia, um ano mais nova.

Tércio aproveitou as horas de confinamento e confeccionou o capacete, usando balões de festa e massa acrílica. O macacão é o mesmo usado por enfermeiros, incrementado com alguns adesivos e doses de criatividade. Segundo ele, a intenção era ter uma roupa que desse segurança contra a Covid-19, com uma pitada de bom humor.

“Sou do grupo do risco, porque eu tenho um problema de pulmão. Como é que eu vou dar a minha volta na rua me expondo? Então, foi onde entrou a ideia da fantasia de astronauta. Comecei a elaborar o projeto e comecei a confeccionar tudo. Fiz o capacete, fiz o macacão. E depois veio a coragem de ir rua”, contou.

Acostumada com as invenções do marido há mais de 30 anos, a Alicéia acabou embarcando na brincadeira. Ganhou uma roupa e se sentiu confiante para pensar numa caminhada. “A princípio, eu fiquei meio apreensiva, cheia de vergonha mesmo. Poxa, vou pegar um mico? Mas não. Eu dei uma relaxada e a gente foi muito bem recebido pelas pessoas”, conta.

A coragem para sair de casa veio junto com o relaxamento das medidas restritivas. No dia 15 de junho, o casal saiu pela primeira vez para um passeio na Praia da Urca. O Tércio continuou a fazer suas caminhadas, muitas vezes sozinho e viralizou nas redes sociais. A estação espacial do casal é o calçadão da praia. Lá, não tem foguete, movimentos lentos, nem gravidade zero. Eles só querem dar uma caminhada, fazer exercício, arejar a mente e aliviar o estresse do confinamento.

Quem passa pelos dois, não fica indiferente. O casal astronauta atende a pedidos de fotos e atrai olhares curiosos por onde passam. O bom humor tem feito eles passarem por essa fase com muito mais leveza. “No momento em que eu cheguei na praia, observei que era a atração. Todos olhavam para minha direção. Meu coração ali disparou. Porque eu nunca tinha passado por uma situação daquela. As crianças: “Ah! Deixa eu tirar uma foto com vocês! O astronauta apareceu aqui”, brincou o contador.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil