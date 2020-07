Brasil Morre com coronavírus o primeiro condenado pelo Supremo na Lava-Jato

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ex-deputado federal Nelson Meurer morreu por covid-19. (Foto: Viola Junior/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Nelson Meurer, primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Operação Lava Jato, morreu, aos 77 anos, na manhã do domingo (12). Ele estava internado após testar positivo para Covid-19. A morte foi confirmada pelo advogado do ex-deputado e pela direção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde ele cumpria pena de 13 anos e 9 meses, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A Prefeitura de Francisco Beltrão publicou nota nas redes sociais, lamentando a morte do ex-deputado. “Além de reconhecer o seu trabalho em prol de Francisco Beltrão, deseja força para a família. O prefeito Cleber Fontana decretou luto oficial no município”, diz a nota.

Meurer estava internado em um hospital particular , com riscos por ser cardiopata, diabético, hipertenso e renal crônico. A confirmação do diagnóstico de coronavírus foi divulgada pela defesa dele. O advogado do político, Michel Saliba, informou que o corpo deve ser cremado.

De acordo com a defesa, diversos pedidos de prisão domiciliar para Meurer foram negados pelo STF, desde novembro de 2019. O ex-deputado foi preso em outubro.

Em junho, a Segunda Turma do STF julgou um pedido de prisão domiciliar humanitária no plenário virtual. Os ministros Édson Fachin e Celso de Mello rejeitaram e os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela concessão do benefício diante do estado de saúde do ex-deputado. A ministra Carmen Lúcia desempatou acompanhando o voto de Fachin.

Na semana passada, o advogado entrou com um novo pedido de prisão domiciliar na Suprema Corte, que não recebeu decisão. A defesa havia argumentado no pedido de prisão domiciliar sobre as doenças pré-existentes de Meurer, a idade avançada e a confirmação de ter contraído o novo coronavírus.

“A situação toda é que ele não ficou em isolamento. Quem está em uma cela, com contato, em um ambiente prisional, está sujeito a isso. Infelizmente, essa realidade poderia ter sido evitada”, disse o advogado. Marcos Andrade, diretor da Penitenciária de Francisco Beltrão, informou que o ex-deputado estava em uma ala de presos que trabalham no local e que outros dois detentos também foram diagnosticados com coronavírus.

Biografia

Nelson Meurer nasceu em 23 de julho de 1942, em Bom Retiro, Santa Catarina. Era agropecuarista e foi prefeito de Francisco Beltrão entre 1989 e 1993.

Atuou como presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural e do Sindicato Rural de Francisco Beltrão, de acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo informações da Câmara, foi eleito deputado federal em 1994, tomando posse em 1995. Teve seis legislaturas no cargo, atuando como deputado federal com mandato até 2018. Meurer cumpria pena de 13 anos e 9 meses na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, e estava internado; morte foi confirmada pela penitenciária.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil