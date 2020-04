Economia Coronavírus: Unicred Porto Alegre possibilita prorrogação em contratos de empréstimos

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Marcelo Amaral)

Para minimizar os impactos financeiros provocados pela pandemia do Covid-19 na economia, a Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa da área da Saúde – está oferecendo a possibilidade de reestruturação financeira para seus cooperados pessoa física e empresas associadas de qualquer porte.

Os associados que têm contratos de empréstimos com a entidade poderão solicitar a prorrogação de pagamentos de parcelas, com prazo de carência de até seis meses, ou seja, as parcelas voltarão a ser pagas somente em setembro. Serão mantidas as taxas dos contratos vigentes, sem aumento posterior de taxas ou correção.

A Unicred Porto Alegre deve anunciar nos próximos dias outras medidas, em fase de conclusão de estudos, no sentido de assegurar total tranquilidade aos seus cooperados neste período de grave crise na saúde. Para solicitar a prorrogação de pagamentos, os interessados devem entrar em contato com o gerente de sua agência por telefone ou e-mail.

