Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

A ação é promovida pela CCR ViaSul em parceria com o Posto Rota 80 Foto: Divulgação

A CCR ViaSul, em parceria com o Posto Rota 80, localizado no quilômetro 80 da Freeway (sentido Capital-litoral), em Gravataí, está distribuindo, diariamente, cem vales-refeição para os caminhoneiros que passam pelo trecho.

A iniciativa, que começou nesta segunda-feira (06), integra o Plano de Apoio ao Caminhoneiro instituído pelo Grupo CCR e tem como objetivo minimizar as dificuldades encontradas pelos profissionais nas suas viagens, especialmente no que se refere a pontos para alimentação, durante a pandemia de coronavírus.

Os vales são disponibilizados no Posto Rota 80 por um colaborador da concessionária, a partir das 11h, e as marmitas devem ser retiradas no restaurante do local até as 13h30min.

Além dessa ação, a CCR ViaSul promove a distribuição de kits com itens de alimentação e higiene aos caminhoneiros. Aproximadamente 1,2 mil kits já foram entregues nas BRs 101, 290 e 386.

