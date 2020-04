Política Tribunal Superior Eleitoral deve decidir em junho se adia ou não as eleições municipais deste ano

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

O pleito está marcado para outubro Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil O pleito está marcado para outubro. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve decidir em junho se adia ou não as eleições municipais deste ano. A informação foi dada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, que assumirá a presidência da Corte eleitoral em maio.

O adiamento do pleito, marcado para outubro, vem sendo cogitado devido à pandemia do novo coronavírus.

“A verdade é que nós estamos monitorando a evolução da doença. Não gostaria de adiar as eleições, acho que ainda não é preciso decidir isso neste momento, mas acho que não podemos fechar os olhos a esse risco. Imaginaria junho como sendo o momento em que nós temos que ter uma definição. O que eu sou radicalmente contra é o cancelamento das eleições e fazer todas coincidirem em 2022”, disse Barroso.

Para o ministro, o ideal seria adiar “por um prazo máximo de dois meses” as eleições deste ano. Unir as eleições municipais e nacionais violaria, para ele, a “vontade do eleitor”, que votou para um mandato de quatro anos dos governantes.

“Nós estamos estimando 750 mil candidatos entre prefeitos e vereadores. Se você juntar isso a milhares de candidatos nas eleições nacionais vai criar um inferno gerencial nestas eleições”, completou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política