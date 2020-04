Acontece Empresa doa alimentos e produtos de higiene para 23 cidades em que atua

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

A UnidaSul, holding que administra o Supper Rissul e Macromix Atacado, está doando 3.900 kits de alimentação e higiene para auxiliar os municípios durante a pandemia de COVID-19. São mais de 70 mil itens de alimentos como arroz, feijão e óleo e produtos de higiene como sabonetes. Os kits começaram a ser entregues nesta semana para as prefeituras das 23 cidades em que as redes atuam. Entre as comunidades atendidas, estão: Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Canoas, Esteio, Gramado, Gravataí, Igrejinha, Ivoti, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Porto Alegre, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Torres, Tramandaí, Três Coroas, Viamão e Xangri-Lá.

Os donativos serão entregues às Prefeituras Municipais, que devem fazer o repasse para as comunidades carentes de cada cidade. “As famílias mais carentes, que dependem muitas vezes do trabalho informal para o sustento diário, já estão enfrentando dificuldades. Não podemos esquecer dessa população que muitas vezes não consegue ter uma alimentação saudável – o que neste momento é ainda mais fundamental”, explica o Presidente da UnidaSul, Augusto de Cesaro .

