Acontece Panvel lança plataforma na internet para captar doações a hospitais

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Vini Dalla Rosa)

Para ajudar a população no combate ao novo coronavírus, a Panvel lançou nesta segunda-feira (06) o Troco Amigo – COVID-19. Esta é uma edição especial da iniciativa que foi criada há 11 anos pela rede, e permitirá ao público realizar doações através da internet. A novidade irá beneficiar diretamente 86 instituições de saúde na Região Sul e SP, auxiliando os serviços de atendimento durante o período de pandemia. A empresa também confirma o repasse imediato de R$ 1 milhão ao programa, além de duplicar por conta própria cada valor doado até chegar a R$ 2 milhões e, assim, aproximar-se da meta inicial de R$ 5 milhões.

Qualquer pessoa pode contribuir à campanha, mesmo quem não for cliente da Panvel. Basta acessar o site e escolher entre as opções de valores: 5, 10, 20, 25 e 50 reais. Na página também há mais informações sobre o funcionamento da ação. A ideia é facilitar e democratizar o acesso ao programa, preservando a saúde do público e dos colaboradores, uma vez que dispensa a necessidade de estar na loja e/ou manusear dinheiro, conforme orientação de autoridades e especialistas.

“Criamos essa edição especial do Troco Amigo como uma forma de unir as pessoas à distância nesse período de isolamento social. Mais do que nunca, precisamos auxiliar instituições e profissionais de saúde que seguem bravamente trabalhando, em especial aqueles que estão na linha de frente contra o Coronavírus. É uma forma de cuidar das pessoas. Por isso, queremos transcender a relação entre cliente e a Panvel, atuando como agente facilitador a quem deseja ajudar”, destaca o presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto.

Quanto a duplicar a contribuição por pessoa, funcionará da seguinte forma: se o valor escolhido for de R$ 10, por exemplo, a Panvel irá doar mais R$ 10. Desta forma, a rede entende que poderá engajar o público à causa e estimular novas doações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece