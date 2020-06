Política Coronel Antônio Elcio Franco Filho é o novo secretário-executivo do Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União Foto: Divulgação A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quinta-feira (04) o coronel Antônio Elcio Franco Filho como secretário-executivo do Ministério da Saúde. Ele assumiu a função no lugar de Eduardo Pazuello, que ocupa interinamente o cargo de ministro da pasta após a saída de Nelson Teich.

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Oficial da reserva do Exército desde março de 2019, Franco trabalhou na Casa Civil do governo de Roraima e foi secretário de Saúde do Estado. Também atuou como consultor da prefeitura de Boa Vista.

É mestre em operações militares e ciências militares e atuou nas operações de segurança e defesa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e como subcomandante e chefe do Estado-Maior da Força de Pacificação no Complexo de Favelas da Maré, em 2014.

