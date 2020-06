Acontece Voluntariado e cidadania são temas de Live do Sesc Comunidade com o Observatório Social do Brasil

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Facebook Sesc)

O Sesc Comunidade vai promover uma live nesta quinta-feira (04) com o seguinte tema: “Observatório Social do Brasil: voluntariado e cidadania, o que tenho a ver com isso?” A transmissão ao vivo está marcada para às 17h, na página do Facebook, no qual vai abordar sobre o trabalho do Observatório Social do Brasil (OSB), com a participação da presidente da entidade, Belonice Sotoriva, e da voluntária Carla Pereira.

O Observatório Social do Brasil é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, que promove capacitação e suporte técnico para os observatórios municipais, formados por voluntários engajados na causa da justiça social. A entidade que está presente em 150 cidades e 17 Estados brasileiros, atua em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos, fazendo uso de uma metodologia de monitoramento das compras públicas em nível municipal, desde a publicação do edital de licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou serviço, de modo a agir preventivamente no controle social dos gastos públicos.

