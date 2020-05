Notas Brasil Corpo da atriz Daisy Lúcidi é enterrado no Rio

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

O corpo da atriz e radialista Daisy Lúcidi foi enterrado na tarde desta sexta-feira (8) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Devido às medidas parar conter a disseminação do novo coronavírus, não houve velório. Apenas os netos participaram do enterro. Daisy estava com Covid-19 e morreu na madrugada de quinta-feira (7), aos 90 anos.

