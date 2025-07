Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros encontra terceiro corpo após naufrágio no Sul do RS

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Em nota, a Marinha informou que a decisão de suspender as buscas se baseia no tempo decorrido desde o acidente.

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta sexta-feira (18), o corpo de um dos homens que estavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação em São José do Norte, no sul do Rio Grande do Sul. A vítima ainda não foi oficialmente identificada, segundo informações da Polícia Civil.

O delegado Ronaldo Coelho informou que o corpo foi encontrado nas proximidades da Ponta Rasa, na região conhecida como Capivaras. “Ainda não temos a identificação exata e, por isso, não divulgaremos nomes neste momento. As buscas seguem com o apoio dos bombeiros”, afirmou.

Desde o acidente, ocorrido em 3 de julho, três homens estavam desaparecidos. Dois deles foram identificados como Murilo Lucas Lemos e William Velozo da Silva, ambos com 29 anos. Um dos corpos ainda segue desaparecido.

A embarcação transportava quatro pessoas no momento do acidente. Além dos dois jovens, também estavam a bordo Emerson Araújo da Silveira, de 32 anos, e Giovane Arruda Garcia, de 48, cujos corpos foram localizados logo após o naufrágio.

Segundo a Marinha do Brasil, o grupo havia partido em direção a Pelotas, mas a embarcação — um caico, utilizado com frequência para pesca e transporte em águas costeiras — naufragou na Lagoa dos Patos, próximo à Vila das Capivaras. O barco ainda não foi encontrado, o que, de acordo com os bombeiros, impede a definição das causas do acidente.

As buscas chegaram ao 15º dia nesta sexta-feira e contam com o apoio de embarcações dos bombeiros e da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul. Apesar da operação ainda estar em andamento, a Marinha prevê a suspensão dos trabalhos a partir deste sábado (19), embora ressalte que a investigação não será encerrada.

Em nota, a Marinha informou que a decisão de suspender as buscas se baseia no tempo decorrido desde o acidente e na cobertura de todas as áreas onde havia possibilidade de localizar os desaparecidos. Os cálculos levaram em conta a ação de correntes e ventos sobre o local do naufrágio.

