Política Governador Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro, diz que “tempo trará justiça” e que não haverá paz sem “eleições livres”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governador de SP evita citar o STF, mas critica “sucessão de erros” e defende eleições livres e justas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Governador de SP evita citar o STF, mas critica “sucessão de erros” e defende eleições livres e justas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18) após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) impor uma série de medidas cautelares ao ex-mandatário, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Sem citar diretamente o Supremo ou o ministro, Tarcísio afirmou que não haverá paz sem eleições livres e disse que “o tempo trará a justiça”. Para ele, a “sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho”.

“Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça”, disse o governador, que acrescenta: “Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho”.

Bolsonaro foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal nesta sexta-feira, em Brasília. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente terá de usar tornozeleira eletrônica e está impedido de usar redes sociais.

Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro terá de cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 7h. Também está proibido de manter contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros e demais réus ou investigados pelo Supremo.

A defesa de Bolsonaro disse, em nota, que recebeu “com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele” e afirmou que o ex-presidente “sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”. Ainda segundo os advogados, a defesa vai se manifestar oportunamente, após ter acesso à decisão.

(Com O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governador-tarcisio-de-freitas-defende-bolsonaro-diz-que-tempo-trara-justica-e-que-nao-havera-paz-sem-eleicoes-livres/

Governador Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro, diz que “tempo trará justiça” e que não haverá paz sem “eleições livres”

2025-07-18