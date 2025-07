Inter Inter é punido pela Conmebol após vitória sobre o Bahia

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

O Inter recebeu duas multas de R$ 27,5 mil. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Inter recebeu duas multas de R$ 27,5 mil. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter foi punido pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol após a partida contra o Bahia, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo, realizado no estádio Beira-Rio, terminou com vitória colorada por 2 a 1 e garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da competição. No entanto, o resultado positivo veio acompanhado de sanções disciplinares que preocupam a direção do clube.

Segundo o relatório divulgado pela entidade, o Inter foi multado em duas ocasiões e recebeu uma advertência formal. A primeira infração diz respeito ao uso de materiais pirotécnicos por parte da torcida durante o confronto. Apesar de serem comuns em celebrações e demonstrações de apoio, esses artefatos são proibidos pelas normas da Conmebol, especialmente por questões de segurança. A violação resultou em uma multa de aproximadamente R$ 27,5 mil. A entidade ainda fez um alerta: caso episódios semelhantes voltem a ocorrer em partidas de competições continentais, as punições poderão ser mais severas, incluindo sanções esportivas.

A segunda multa, também no valor de R$ 27,5 mil, foi aplicada com base em um artigo que regula a captação de imagens nos eventos oficiais. De acordo com o regulamento da Conmebol, apenas os detentores dos direitos de transmissão têm autorização para filmar a chegada dos jogadores ao estádio, e isso deve ocorrer dentro de um perímetro previamente estabelecido. No caso do Inter, imagens foram registradas fora dos parâmetros permitidos, e mesmo sem a identificação do responsável pela gravação, o Tribunal decidiu aplicar a penalidade.

Essas sanções acendem um sinal de alerta na direção colorada, que já iniciou um processo interno para revisar protocolos e reforçar orientações aos torcedores e à equipe de comunicação. O objetivo é evitar reincidências que possam prejudicar o clube em momentos decisivos da competição.

A partida contra o Bahia, além de encerrar a fase de grupos com vitória, confirmou o Inter nas oitavas de final da Libertadores. O adversário será o Flamengo, do Rio de Janeiro, em um duelo que promete fortes emoções. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto, uma quarta-feira, no estádio do Maracanã. A volta será no dia 20 de agosto, no Beira-Rio, onde o Colorado contará com o apoio de sua torcida para buscar a classificação às quartas de final.

A direção do Inter reforça o pedido para que os torcedores respeitem as normas da Conmebol e evitem atitudes que possam gerar punições ao clube. A expectativa é de que, com o apoio da torcida e uma postura preventiva, o Colorado possa seguir firme na busca pelo título continental.

2025-07-18