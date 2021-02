Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros otimiza verba e adquire R$ 4,3 milhões em equipamentos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Os EPIs foram destinados aos servidores de municípios que ainda não tinham sido contemplados pelos materiais. Foto: Sd Kelly - ACSP/CBMRS

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) otimizou a aplicação de sua verba , após economia no custeio do ano de 2020, de modo a propiciar aquisições de bens de consumo com vistas à atividade fim de combate a incêndio e busca e salvamento.

A compra foi realizada pelas Divisões de Logística e Patrimônio e Orçamento e Finanças, ambas pertencentes ao Departamento Administrativo do CBMRS.

Foram adquiridas 666 botas de combate a incêndio, 437 equipamentos de proteção individual, 1.300 mangueiras de 1 1/2 e 650 mangueiras de 2 1/2 mangueiras, totalizando o valor de R$ 4.303.717,00. Municípios que nunca tiveram Equipamento de Proteção Individual para todos os servidores, foram contemplados.

