Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Início da vacinação para idosos acima de 85 anos em unidades de saúde selecionadas começa nesta semana, mas não na terça. Foto: Cristine Rochol/PMPA Início da vacinação para idosos acima de 85 anos em unidades de saúde selecionadas começa nesta semana, mas não na terça. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) informou nesta segunda-feira (8) que o início da vacinação para idosos acima de 85 anos em unidades de saúde de Porto Alegre selecionadas começa seguramente nesta semana, mas não na terça-feira (9). É preciso antes receber os lotes de vacinas, organizar o armazenamento adequado e preparar a distribuição. Esta logística exige tempo e cuidados que não podem ser executados em prazo tão curto.

A SMS planeja anunciar no início da semana a data correta e a lista dos postos de saúde que serão definidos pela área de Atenção Primária à Saúde da secretaria para a imunização dos idosos com mais de 85 anos.

Profissionais de saúde

Mais de 6.200 profissionais de saúde foi vacinado no sábado (6), no mutirão que mobilizou entidades setoriais como Cremers, Simers, Amrigs, Conselho e Associação de Odontologia e conselhos de Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Psicologia. As vacinas Coronavac e Astrazeneca/Oxford foram cedidas às entidades pela Secretaria Municipal de Saúde. O balanço ainda não representa o total.

O trabalho do sábado também foi realizado por equipes volantes da SMS. De acordo com a diretora da Atenção Primária à Saúde da secretaria, Luciane Beiró, foram 418 pessoas de grupos contemplados pelas chamadas do Serviço 156/Ouvidoria da prefeitura, em especial idosos acamados e residentes em ILPI (instituições de longa permanência) e cuidadores. O trabalho contou com profissionais de quatro gerências distritais e apoio de acadêmicos da Uniritter, Unisinos e Ufrgs, além de técnicos de enfermagem da secretaria.

Luciane Beiró destacou a importância da parceria para o êxito das ações. Os trabalhos contaram com o apoio do Exército Brasileiro, Brigada Militar e Guarda Municipal. “Oito enfermeiras da SMS acompanharam a vacinação do início ao final dos trabalhos. Na Amrigs, que concentrou o maior número de profissionais a serem vacinados, o exército montou uma tenda e disponibilizou vacinadores”, enfatizou a diretora da SMS. Além disso, o Mc Donald’s ofereceu lanches para os trabalhadores, todos voluntários. Nas duas ações, o número de vacinados somou 6.699 no sábado.

O número de vacinas aplicadas no mutirão e pelas equipes volantes será registrado pelos serviços vacinadores e computado no vacinômetro mantido pela Prefeitura de Porto Alegre.

