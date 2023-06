Polícia Corpo de empresário mineiro que estava desaparecido é encontrado em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, havia desaparecido no dia 2 deste mês Foto: Reprodução/Redes sociais Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, havia desaparecido no dia 2 deste mês. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

O corpo do empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, foi encontrado no domingo (11) perto de um riacho na zona rural de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Ele estava desaparecido desde o dia 2 deste mês.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (12), em Porto Alegre, dois suspeitos do crime estão presos preventivamente. Um deles era sócio da vítima em uma revenda de veículos. O empresário foi morto com nove tiros.

De acordo com a polícia, Melo viajou para Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, com o objetivo de cobrar do sócio uma dívida milionária resultante da venda de veículos enviados de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. Essa cobrança motivou o assassinato, de acordo com as investigações.

A vítima foi levada até Santo Antônio da Patrulha pelo sócio, que teria cometido o crime no mesmo dia em que foi constatado o desaparecimento do empresário.

