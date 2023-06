Rio Grande do Sul Governo gaúcho busca parceiros na iniciativa privada para criar uma loteria estadual

Segundo o governo, a criação de uma loteria estadual "abre novas possibilidades de recursos para diversas políticas sociais, além de dinamizar a economia como um todo"

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado um edital de PMI (procedimento de manifestação de interesse) para avaliar a possibilidade de criação de uma loteria estadual.

O PMI é um instrumento utilizado pela administração pública para receber estudos preliminares e projetos que poderão ser contratados no futuro. A intenção do Estado é buscar parceiros na iniciativa privada para a implementação de uma loteria gaúcha.

“Uma ação como essa abre novas possibilidades de recursos para diversas políticas sociais, além de dinamizar a economia como um todo, a partir do surgimento de novos negócios relacionados à prestação de serviços lotéricos”, disse o secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi.

De acordo com o edital, as empresas têm 30 dias para manifestar interesse e 120 dias para entregar os estudos. Em seguida, os documentos serão analisados pelos técnicos do governo. Antes da publicação final da concessão, prevista para o primeiro semestre de 2024, o governo realizará uma consulta pública e audiências com a população.

