Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

Os ônibus circularão em dias úteis, com quatro horários e duas viagens por sentido Foto: Pedro Piegas/PMPA Porto Alegre, RS, 08/05/2023 - Vistoria final da reforma do terminal de ônibus Nilo Wulf, na Restinga. Fotos: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

A prefeitura criou uma nova opção de ônibus para atender estudantes da rede Calábria, Marista e a população que reside na Zona Sul de Porto Alegre. A linha A270 – Alimentadora Cavalhada/Aracaju Escolar começa a operar nesta segunda-feira (12), partindo do terminal da avenida Cavalhada até o terminal da rua Aracajú.

Os ônibus circularão em dias úteis, com quatro horários e duas viagens por sentido. No itinerário bairro-terminal, o veículo sairá às 7h25 e às 12h25. No sentido oposto, terminal-bairro, o transporte coletivo partirá às 12h05 e 17h10.

“O incremento dessa nova linha faz parte do programa Mais Transporte, que lançamos no ano passado. Ele atende a um pedido dos moradores do entorno e vai melhorar a frequência de atendimento na região em horários estratégicos, quando os estudantes iniciam e terminam às atividades escolares”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

