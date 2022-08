Porto Alegre Corpo de homem desaparecido durante temporal em Porto Alegre será sepultado nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Temporal causou estragos e transtornos no trânsito na Capital e no interior do Estado Foto: PMPA/Divulgação Daner Hernandez da Silva, 45 anos, caiu em arroio ao salvar familiares na Zona Leste. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: PMPA/Divulgação

Será sepultado às 11h desta quarta-feira (17) no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, o corpo do técnico de som Daner Hernandez Silva, 45 anos. Ele morreu após cair em um arroio no bairro Aparício Borges (Zona Leste), quando retirava familiares de uma casa invadida pela água durante o temporal que atingia a capital gaúcha na noite de segunda-feira.

Conforme testemunhas, Daner já havia salvado a esposa, sogra e três enteados quando a queda de uma parede da residência o lançou no riacho, ligado ao Arroio Dilúvio – que o arrastou por quase 9 quilômetros. Equipes de busca encontraram o corpo às 10h desta terça-feira, em trecho do arroio perto da avenida Beira-Rio. A provável causa do óbito foi afogamento.

A procura pelo técnico de som havia mobilizado dezenas de agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Brigada Militar, além de voluntários. Nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo repercutiu a tragédia:

“Com profunda tristeza, fui informado do falecimento do morador desaparecido após atuar no salvamento de outras pessoas no temporal. O corpo foi localizado perto do Anfiteatro Por do Sol. A equipe da Fasc [Fundação de Assistência Social e Cidadania] está em companhia da família para prestar todo o suporte necessário”.

Danos e transtornos

Ao longo do dia, equipes da prefeitura atuaram em uma série de serviços destinados a minimizar os transtornos causados pelo temporal acompanhado de queda de granizo e rajadas de vento.

Além da casa cujo desabamento parcial lançou Daner Hernandez da Silva na água do Arroio Moinho, a Defesa Civil municipal registrou destelhamentos de residências em outros pontos da cidade.

Os bairros mais atingidos foram Restinga, Santa Tereza, Chácara das Pedras, Arquipélago, Agronomia, Santo Antônio e Partenon. Na região da ilhas, famílias receberam lonas para telhados danificados.

Após o temporal, também foram registradas quedas de postes e árvores. Semáforos ficaram fora de operação, houve acúmulo de água em diversas vias e falta de luz em vários locais.

Interior do Estado

Os temporais também deixaram um rastro de danos no Interior gaúcho. Ainda nesta terça-feira, milhares de pessoas continuavam sem fornecimento de energia elétrica. Em Rio Pardo, uma das cidades mais atingidas pela queda de granizo, houve diversos destelhamentos de imóveis.

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, como Canoas, Cachoeirinha e Gravataí, cancelaram aulas e outras atividades em razão dos estragos.

