Corpo de homem é encontrado em matagal próximo à BR-116, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

A BM (Brigada Militar) foi acionada depois de moradores próximos ao local, no bairro Cristo Redentor, ouvirem tiros e encontrarem o corpo Foto: BM/Divulgação A BM (Brigada Militar) foi acionada depois de moradores próximos ao local, no bairro Cristo Redentor, ouvirem tiros e encontrarem o corpo. (Foto: Divulgação/BM) Foto: BM/Divulgação

O corpo de um homem de 37 anos foi encontrado em um matagal próximo à BR-116, em Caxias do Sul, na tarde de sexta-feira (13).

A BM (Brigada Militar) foi acionada depois de moradores próximos ao local, no bairro Cristo Redentor, ouvirem tiros e encontrarem o corpo.

De acordo com a Polícia Civil, as informações iniciais são de que dois homens armados chegaram ao ponto do crime conduzindo um terceiro à força e, depois, moradores próximos ouviram os disparos de arma de fogo.

