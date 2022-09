Polícia Corpo de homem é encontrado no bairro Santa Cecília, em Viamão

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Homicídio estaria ligado à disputa entre facções criminosas em Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

O corpo de um homem, de 46 anos, foi encontrado na noite desta terça-feira (06), no bairro Santa Cecília, em Viamão, na Região Metropolitana. De acordo com a Brigada Militar, o homicídio estaria ligado à disputa entre facções criminosas em Porto Alegre. O corpo com marcas de tiros foi encontrado caído na rua Francisco Pinto Gutierrez.

Policiais militares do 18º BPM isolaram a área para o Instituto-Geral de Perícias. A vítima vestia moletom azul marinho e calça preta, além de calçar chinelos.

Os tiros foram desferidos na região do tórax e da cabeça. Próximo ao corpo foram localizados diversos estojos deflagrados de calibre nove milímetros e 380. De acordo com informações repassadas por populares, o veículo utilizado pelos autores do crime seria um carro ou uma moto, o que será agora melhor esclarecido pelos policiais civis no trabalho investigativo.

