Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Evento que acontece de 07 a 25 de setembro de 2022 apresenta shows, gastronomia, seminários e feira multissetorial Foto: Ju Klering/Divulgação vento que acontece de 07 a 25 de setembro de 2022 apresenta shows, gastronomia, seminários e feira multissetorial Foto: Ju Klering/Divulgação

A 19ª edição da Festa Nacional do Moranguinho promete encantar turistas, visitantes e moradores na região do Vale do Caí. Depois de um período sem atividades em função da pandemia, a festa retorna ao Parque Municipal de Bom Princípio e ocorre até 25 de setembro de 2022, trazendo grandes atrações.

Com shows, gastronomia, num evento que se renova. A edição deste ano traz como slogan, “Tempo de Celebrar. Valorizando aquilo que é da terra”, destacando, especialmente, a força da produção do morango no agronegócio brasileiro.

Entre as novidades estão as renovações dos ambientes no interior do parque que visam melhor receber os mais de 120 mil visitantes aguardados ao longo da festa. Com shows trazendo nomes de sucesso nacional e internacional.

Como Alok, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Roupa Nova. Valorizando também a tradição alemã e a diversidade cultural. Com espetáculos de dança, coral, orquestras, música tradicional gaúcha, bandas de rock, bandinhas alemãs, teatro e ainda, um lançamento literário, atendendo diversos públicos e estilos.

Outro destaque é o BierGarten. Com opções em cervejas artesanais, oportunizando um terceiro palco musical no evento. Durante o período da festa, também tem dias com opções de entrada gratuita no parque. Confira na programação.

Protagonismo do morango no agronegócio

O morango ganha protagonismo em todos os momentos. No que tange o agronegócio, 121 expositores estarão presentes no evento com amostras da fruta. Serão apresentadas 10 variedades de morango expostas em ambiente climatizado, sendo 8 delas para avaliação e julgamento.

O local foi projetado para valorizar ainda mais a fruta e o trabalho dos agricultores. Durante a programação, deverão ocorrer ainda seminários integrados com o objetivo de trazer para o debate, discussões como estratégias de gestão, produção, sucessão rural, agricultura familiar, entre outros temas relacionados ao agronegócio. Além disso, uma feira multissetorial acontece nas dependências do parque com produtos e serviços de empresas locais e da região.

Versatilidade do morango na gastronomia

E na gastronomia da festa muitas delícias! Além de saborear várias receitas e derivados, os visitantes também podem comprar a fruta in natura para levar para casa.

“Estamos muito felizes e gratificados com a concretização de mais um evento. Especialmente, nesse momento tão especial para todos nós de retomada, na valorização dos nossos produtores, nessa grande beleza que a natureza nos concede. Celebrando o trabalho e os frutos da nossa terra – o morango”, adianta Bernardo Oliveira Rodrigues, presidente da 19ª Festa Nacional do Moranguinho.

A corte da festa é composta pelas princesas Carolina Rockenbach Schneider e Cris Helen Vogel e a rainha Julia Nicoli Reichert. Junto com as embaixadoras e com as moranguetes, as soberanas prometem trabalhar muito para que todos sintam-se acolhidos.

