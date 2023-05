Aberto ao público, o velório da cantora Rita Lee iniciou às 10h desta quarta-feira (10) no planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Desde a madrugada, fãs aguardavam na fila, sob chuva, para se despedir da roqueira. O corpo dela chegou ao local por volta das 5h.

Durante a cerimônia, que prossegue até as 17h desta quarta, o teto do planetário exibe uma projeção com imagens do céu do dia 31 de dezembro de 1947, data em que a artista nasceu. Rita sempre frequentou o Parque Ibirapuera, local que chamava de “floresta encantada”.