Brasil Corpo de Pelé chega a cemitério e é sepultado

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

O local começou a ser preparado há cerca de três anos e deve ficar acessível à visitação daqueles que quiserem prestar homenagens ao Rei do Futebol.

Por volta das 14h, desta terça-feira (3), o corpo do Rei Pelé chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, para o enterro do maior jogador da história do futebol. O sepultamento aconteceu em uma cerimônia reservada à família do Rei do Futebol.

O cemitério fica a menos de dois quilômetros da Vila Belmiro, local onde o eterno camisa 10 foi velado durante dois dias. O local onde Pelé ficará tem vista para o estádio que foi palco de grande parte dos títulos conquistados pelo Rei do Futebol.

Segundo a assessoria de imprensa do Santos, mais de 230 mil pessoas compareceram para a despedida final ao Rei do Futebol. A cerimônia contou com a presença de amigos, torcedores, jogadores, ex-jogadores, autoridades como prefeitos, presidentes de associações do futebol e o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No ano de 2003, Pelé comprou para a sua família um lóculo no 9° andar, em homenagem ao seu pai, ex-jogador João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho. Outros integrantes da família do craque, como seu irmão e sua tia, também estão sepultados no local.

Mausoléu para Pelé

Apesar de a família de Edson Arantes do Nascimento já ter um espaço no memorial, o corpo de Pelé ficará em um espaço especialmente projetado para ele: um mausoléu no primeiro andar.

O local começou a ser preparado há cerca de três anos e deve ficar acessível à visitação daqueles que quiserem prestar homenagens ao Rei do Futebol, após autorização da família.

