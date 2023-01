Política Gabinete de Lula no Palácio do Planalto passa por limpeza e troca de móveis

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

A varredura por parte da PF é um procedimento padrão para garantir a segurança do novo governo que assume o Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O gabinete presidencial no terceiro andar do Palácio do Planalto passa por um processo de limpeza e de troca de parte do mobiliário para receber o presidente Lula nos próximos dias.

Ao menos dois móveis que eram usados por Jair Bolsonaro no gabinete foram substituídos: a mesa principal onde o agora ex-presidente da República despachava e uma mesa de centro que ficava entre poltronas.

Funcionários do Palácio do Planalto também retiraram o tapete sob o qual ficava a mesa principal de trabalho de Bolsonaro, para que o piso do gabinete presidencial fosse limpo.

Obras de arte

Obras de arte com imagens sacras que haviam sido retiradas do Palácio da Alvorada a pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro devem voltar à residência oficial da Presidência da República.

A maior parte das peças retiradas do Alvorada antes da chegada dos Bolsonaros foi transferida para o Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente da República, ocupada desde janeiro de 2019 pelo general Hamilton Mourão, agora senador pelo Rio Grande do Sul.

As obras foram retiradas do Alvorada a pedido de Michelle, que é evangélica. As denominações evangélicas não costumam venerar esculturas de santo. Algumas as rechaçam completamente. Já Mourão e a mulher dele são católicos, assim como Lula e Rosângela da Silva, a Janja, a atual primeira-dama.

Varreduras

A Polícia Federal (PF) iniciou o processo de limpeza e de varredura do Palácio do Planalto para garantir que não haja grampos e escutas espalhados pelo local.

Esse é um procedimento padrão para garantir a segurança do novo governo que assume o Planalto. Essa varredura também ocorre nos gabinetes, no Palácio da Alvorada, futura residência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e no Palácio do Jaburu, onde o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), irá residir.

A PF começou o trabalho de varredura quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou, antes mesmo do dia 1°. No período de janeiro, a tendência é que Lula permaneça no Hotel Meliá, em Brasília.

A varredura no gabinete presidencial começou na segunda-feira (2), e nesta terça (3) começou por gabinetes de ministros, como Rui Costa, que assumiu a Casa Civil.

Alckmin terá o gabinete de vice-presidente, mas deve seguir despachando do Ministério de Indústria e Comércio.

