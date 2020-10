Porto Alegre Corpo é encontrado em quiosque do Mercado Público, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

A Brigada Militar foi acionada no final da madrugada e chegou ao Largo Glênio Peres para prestar socorro Foto: Maria Ana Krack/PMPA A Brigada Militar foi acionada no final da madrugada e chegou ao Largo Glênio Peres para prestar socorro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O corpo de um homem foi encontrado em um quiosque do Mercado Público, no centro de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (06). A Brigada Militar foi acionada no final da madrugada e chegou ao Largo Glênio Peres para prestar socorro poucos minutos depois.

No local, o homem de 51 anos foi encontrado já sem vida. Ele era natural de Porto Alegre, de acordo com um documento encontrado junto ao corpo. O homem não tinha marcas de violência e levava uma mochila e uma sacola com pertences. A polícia acredita se tratar de uma pessoa em situação de rua.

Como não há indício de crime, não será necessária perícia. O local foi isolado para aguardar a remoção do corpo. Às 7h30min, um veículo do setor de remoções do Hospital Vila Nova chegou para realizar a retirada.

