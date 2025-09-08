Porto Alegre Corpo esquartejado em Porto Alegre: vítima tem identidade revelada pela Polícia

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A manicure Brasilia Costa, 65 anos, era namorada do suspeito. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma semana após funcionários da Estação Rodoviária de Porto Alegre descobrirem em uma mala do setor de guarda-volumes o tronco de um corpo feminino, a Polícia Civil divulgou a identidade da vítima. Trata-se da manicure Brasília Costa, 65 anos, namorada do idoso apontado como autor da morte e esquartejamento. Ela também teve partes das pernas e braços achados no dia 13 de agosto em uma rua do bairro Santo Antônio.

O reconhecimento foi possível graças a exames de material genético realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Nascida no município de Arroio Grande (Sul do Estado), ela era moradora da Zona Norte e realizava trabalhos em salões de estética da região. Os investigadores encarregados do caso cogitam que ela foi morta por questões financeiras.

A Polícia afirma que no período entre a morte da manicure e a prisão de seu namorado, ele utilizou o celular da vítima para enviar mensagens a familiares dela, com o objetivo de despistá-los para que não soubessem do desaparecimento. O suspeito também teria utilizado cartões bancários da mulher para efetuar saques em dinheiro.

Prisão

Apontado como responsável pelo assassinato e ocultação do cadáver, o suspeito foi capturado na quinta-feira passada (4) na pousada do bairro São João (Zona Norte) onde morava. Trata-se de um publicitário de 66 anos e que estava foragido do sistema carcerário. Ele continua preso preventivamente, por ordem judicial.

O idoso havia sido flagrado por câmeras de vigilância ao deixar a mala na Rodoviária no dia 20 de agosto. Uma semana antes, os braços e as pernas da vítima foram encontrados em sacos de lixo no bairro Santo Antônio, na Zona Leste da Capital gaúcha. A cabeça ainda não foi achada.

Conforme a Polícia Civil, em 2018 o publicitário foi condenado por matar a facadas a sua mãe, de 76 anos, e concretar o corpo da idosa dentro de um armário em um apartamento no bairro Mont’Serrat, na Capital. O crime ocorreu em 2015. A pena tinha sido fixada em 28 anos de prisão em regime fechado, mas no ano passado ele progrediu para o regime semiaberto devido à superlotação do sistema prisional gaúcho mas não se reapresentou às autoridades.

Cena macabra

A descoberta do tronco feminino ocorreu na manhã de segunda-feira (1º), quando funcionários do setor de guarda-volumes desconfiaram do forte cheiro que vinha de uma mala ali deixada no dia 20 de agosto e que tinha na etiqueta indicando o nome de uma pessoa autorizada a fazer a retirada – algo que não ocorrera.

Atribuindo inicialmente o odor a algum alimento estragado pelo calor que fazia em Porto Alegre recentenente. A equipe decidiu acionar o contato indicado na etiqueta, para que se fizesse a retirada da bagagem. Não houve sucesso na tentativa: a solução foi então levar o pertence até a área de descarte de lixo, na área externa da Estação Rodoviária, e romper o cadeado que a mantinha inacessível o interior da mala.

Assim que concluída a abertura do dispositivo, os empregados do setor levaram um susto: dentro havia diversos sacos plásticos pretos envolvendo o que parecia ser um abdômen humano, em adiantado estado de decomposição. Brigada Militar e Polícia Civil foram chamadas e confirmaram, ainda de modo informal, tratar-se mesmo de parte do tronco de uma mulher, aparentemente em idade adulta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/corpo-esquartejado-em-porto-alegre-vitima-tem-identidade-revelada-pela-policia/

Corpo esquartejado em Porto Alegre: vítima tem identidade revelada pela Polícia

2025-09-08