Geral Corpus Christi é feriado? Em dez capitais, a data religiosa é ponto facultativo; em outras, como Porto Alegre, é feriado

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tradicional procissão ocorre nesta quinta-feira nas ruas do Centro de Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

O dia de Corpus Christi, quando a Igreja Católica celebra o Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo, materializados na Eucaristia, ocorre na segunda quinta-feira depois do domingo de Pentecostes, 60 dias após a Páscoa. No país, a data é marcada como ponto facultativo no serviço público federal, mas pode ser feriado em determinadas cidades, dependendo de decretos municipais.

Confira quais capitais adotam Corpus Christi como ponto facultativo ou feriado municipal em 2022:

– Ponto facultativo: Rio Branco, Fortaleza, Brasília, São Luís, Recife, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo e Palmas.

– Feriado: Maceió, Macapá, Manaus, Salvador, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre e Aracaju.

No caso de São Paulo, Corpus Christi foi um feriado antecipado em 2021 em razão da pandemia. Com isso, em 2022 a data ficou determinada como ponto facultativo e a sexta-feira, dia 17, como dia útil.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, conforme o Decreto 56.291, de 29 de dezembro de 2021, nesta quinta-feira (16) não haverá expediente no serviço público estadual por ser feriado municipal em Porto Alegre e outras cidades.

A Prefeitura de Porto Alegre informou que manterá o atendimento à população neste feriado de Corpus Christi, quinta-feira, com regime de plantão nos órgãos que desempenham serviços essenciais. O expediente regular será retomado nesta sexta-feira (17).

A solenidade de Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (16) em Porto Alegre com o retorno da missa campal e a tradicional procissão pelas ruas do Centro da Capital depois de dois anos de restrições em razão da pandemia. A Santa Missa será às 15h, na Catedral Metropolitana Mãe de Deus.

Bancos não abrem nesta quinta

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quinta-feira, dia 16, em razão da celebração de Corpus Christi. A determinação vale “mesmo nos municípios em que a data tenha sido antecipada, e não seja feriado, como é o caso da cidade de São Paulo”, afirmou em comunicado.

“A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval e o dia dedicado a Corpus Christi”, acrescentou.

Apesar disso, de acordo com a Febraban, as áreas de autoatendimento nas agências bancárias ficarão disponíveis, assim como os canais digitais, como atendimentos pelo celular, computador e telefone.

“Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 16 de junho poderão sem pagos, sem acréscimo, no dia subsequente, portanto, na sexta-feira (17)”, disse a Febraban, recomendando a antecipação do pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. As informações são do jornal O Globo, do Palácio Piratini e da Prefeitura de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral