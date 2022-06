Geral Governo inclui esta sexta-feira na lista de pontos facultativos para servidores federais

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Com isso, 2022 passa a ter 9 feriados e 7 pontos facultativos para os servidores federais. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Ministério da Economia incluiu 17 de junho (esta sexta-feira) na lista de pontos facultativos para servidores federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (14).

Com isso, 2022 passa a ter 9 feriados e 7 pontos facultativos para os servidores federais.

A data de Corpus Christi, desta quinta-feira (16), já constava na lista de pontos facultativos em 2022.

Vale lembrar que Corpus Christi só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal – não há uma lei federal que considere a data como feriado nacional.

Lista de pontos facultativos nacionais em 2022:

– 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

– 28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

– 1º de março, Carnaval (ponto facultativo);

– 2 de março, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

– 15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);

– 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

– 22 de abril, Tiradentes (ponto facultativo);

– 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

– 16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

– 17 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

– 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

– 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

– 28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

– 2 de novembro, Finados (feriado nacional);

– 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e

– 25 de dezembro, Natal (feriado nacional).

Lista de feriados nacionais em 2022:

– 1º de janeiro (sábado): Confraternização Universal;

– 15 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo;

– 21 de abril (quinta-feira): Tiradentes;

– 1º de maio (domingo): Dia Mundial do Trabalho;

– 7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil;

– 12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

– 2 de novembro (quarta-feira): Finados;

– 15 de novembro (terça-feira): Proclamação da República;

– 25 de dezembro (domingo): Natal.

Corpus Christi

Celebrado nesta quinta-feira (16), o dia de Corpus Christi não é feriado nacional. Em algumas capitais a data é feriado e consta do calendário local. Mas tradicionalmente, nesse dia, os governos acabam decretando ponto facultativo para que a população acompanhe a festa católica, comemorada 60 dias após a Páscoa, e que rememora a instituição da eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta quinta não haverá atendimento nas agências bancárias. Já na sexta-feira, tudo funciona normalmente.

Contas como as de água, energia, telefone e carnês com vencimento em 16 de junho poderão ser pagas, sem acréscimo, na sexta-feira.

As áreas de autoatendimento também ficarão disponíveis para os clientes nesta quinta-feira, assim como os canais digitais e remotos de atendimento como internet e mobile banking. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

