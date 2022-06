Geral Violência no Rio de Janeiro: blindagem de BMW não resiste a tiros de fuzil, e homem morre na Baixada Fluminense

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o carro, uma BMW vermelha, com diversas marcas de tiros na porta do lado esquerdo. (Foto: Reprodução)

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (15) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). A vítima, identificada como Tiago Barbosa, de 36 anos, estava dentro de uma BMW blindada sem placa. O carro estaria sem a identificação por ser novo. O crime ocorreu no bairro da Luz, próximo ao fórum da cidade.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o carro, uma BMW vermelha, com diversas marcas de tiros na porta do lado esquerdo. Nas imagens, também é possível ver policiais militares no local do crime.

Segundo informações preliminares, o homem foi atingido por disparos de fuzil. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada para o caso.

Segurança do governador

Em outro caso, equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que fazem segurança do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foram atacadas na manhã desta quarta-feira (15), por traficantes, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo informações do jornal O Globo, a equipe atacada foi a precursora – que avalia o local antes da chegada do governador. Segundo as fontes do governo fluminense, o GPS indicou uma rua, na comunidade Nova Holanda, e quando eles entraram, foram alvejados pelos criminosos. Houve uma intensa troca de tiros. Um dos seguranças de Castro foi ferido na mão e levado para o Hospital Municipal de Macaé. O policial – que faz parte do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – chegou a passar por uma cirurgia na unidade, mas precisou ser transferido de helicóptero para a capital fluminense. onde passou por uma nova intervenção. Ele perdeu um dedo devido aos ferimentos.

Os agentes seguiam para o município para encontrar o chefe do Executivo estadual, que está em Itaperuna, também no Norte Fluminense. Em seguida, iam com o governador para uma agenda na região do ataque. Uma van que seria utilizada para os deslocamentos das autoridades foi levada pelos traficantes. O veículo foi alvejado por diversos disparos.

Por conta disso, agentes do 32º BPM (Macaé) seguiram para o local, montaram uma operação e encontraram o utilitário, que estava dentro da favela. Os agentes procuram os bandidos que atacaram os seguranças. A região é comandada por traficantes da maior facção criminosa do Estado.

O Palácio Guanabara confirmou o ataque. Segundo o comunicado, “uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio que fazia uma precursora de uma agenda do governador foi atacada a tiros por criminosos da Favela Nova Holanda, em Macaé, na manhã desta quarta-feira (15/06). Um dos policiais militares que integra a equipe foi atingido e está sendo atendido no Hospital Municipal de Macaé”, disse o comunicado. As informações são do jornal O Globo.

